Американець 21 рік не платив штраф за неправильну парковку

Мешканець міста Даллас (штат Техас, США) заплатив штраф за неправильну парковку через 21 рік і 4 місяці після того, як штраф був виписаний, передає Associated Press.

Працівники поліції в штаті Вісконсін виявили 6 доларів і штрафний талон в скриньці для листів. Штраф був виписаний 20 січня 1987 року.

Попередження на талоні застерігає, що в разі несплати штрафу розміром 3 долари протягом 120 годин з моменту видачі талона, суму штрафу буде подвоєно.