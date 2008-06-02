Американець 21 рік не платив штраф за неправильну парковку
00:20, 02 червня 2008Разное
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А куди поспішати?
Мешканець міста Даллас (штат Техас, США) заплатив штраф за неправильну парковку через 21 рік і 4 місяці після того, як штраф був виписаний, передає Associated Press.
Працівники поліції в штаті Вісконсін виявили 6 доларів і штрафний талон в скриньці для листів. Штраф був виписаний 20 січня 1987 року.
Попередження на талоні застерігає, що в разі несплати штрафу розміром 3 долари протягом 120 годин з моменту видачі талона, суму штрафу буде подвоєно.
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