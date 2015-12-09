"Епіцентр" до свят знизив ціни та дарує сімейну подорож до Лапландії!

З 1 грудня в мережі «Епіцентр К» стартувала акція «Казкова Лапландія», завдяки якій покупці мають можливість відправитися у сімейну подорож в казкову країну. А з 5 грудня в Епіцентрі стався довгоочікуваний обвал цін, ім'я якому «Чеснавигода» - традиційна і унікальна акція зі зниженням цін навіть до -75%.

З Епіцентру - в казкову Лапландію!

Вже зараз у кожному з магазинів мережі оформлені казкові майданчики з величезним вибором новорічних товарів - ялинкові іграшки і прикраси, ялинки різних розмірів і всілякі гірлянди, іграшки тафігурки новорічних героїв, великий асортимент святкового декорування і розмаїття подарунків на будь-який смак. І багато іншого, що покликане створити святкову і чарівну атмосферу в будинках і квартирах покупців мережі Епіцентр.

Купуйте будь-які товари на суму від 500 гривень до 27 грудня включно, правильно заповнюйте купон учасника акції та чекайте на онлайн-трансляції визначення переможців на сайті Епіцентру – отримуйте можливість виграти сімейну подорож до Лапландії!

Розіграші будуть проводитися 13, 20 та 27 грудня о 19:00 у київському Епіцентрі на Григоренка, 40. При цьому кількість зареєстрованих на одного учасника чеків і купонів не обмежена, а всі купони-фіналісти продовжують брати участь у наступних визначеннях щасливчиків до дати закінчення акції.

Тобто, чим раніше ви візьмете участь в акції, і чим більше покупок на суму від 500 грн. ви зробите, тим більше у вас шансів стати фіналістом і виграти сімейну подорож в казкову Лапландію.

Ознайомтесь з новорічним каталогом і читайте про правила участі в акції «Казкова Лапландія»:http://epicentrk.com.ua/offers/laplandiya

Традиційний обвал цін в Епіцентрі!

«Чесна вигода» - традиційна акція напередодні Нового Року. Традиційність цієї акції в тому, що вона проходить вже котрий рік поспіль, і ціни на період її дії знижуються на величезний асортимент товарів до -30%, -60%, -70% і навіть більше.

Акція триватиме до 31 грудня включно, а значить, у покупців є цілий місяць для вигідних покупок. А враховуючи те, що за останні роки Епіцентр значно розширив і далі продовжує розширяти асортимент своєї продукції – нині це понад 200 тис. найменувань товарів на будь-який смак для всіх аспектів життєдіяльності та побуту, - акція «Чесна вигода» стає максимально вигідною для покупців національної мережі «Епіцентр К».

Поспішайте за своєю «Чесною вигодою». Детальніше: http://epicentrk.com.ua/offers