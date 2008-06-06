Гай Річі працює над фільмом про Шерлока Холмса

Відомий британський режисер Гай Річі оголосив про новий кінопроект, в якому він спробує відродити легендарного Шерлока Холмса. На відміну від попередніх робіт про геніального детектива з Бейкер-стріт, в основу фільму ляжуть не твори Артура Конан Дойля, а неоприлюднена книга коміксів, повідомляє РІА "Новости". Прем`єра фільму очікується в 2010 році.

В основі сценарію лежить досі не оприлюднена книга коміксів Ліонеля Вігрема, колишнього креативного директора Warner Bros. Ліонель, який раніше працював над фільмами про Гарі Поттера, виступить також продюсером стрічки. Повнометражна картина буде знята за сприяння студії Warner Bros.

Як зізнався автор фільмів "Карти, гроші, два стволи" і "Великий куш", його нова картина відрізнятиметься від усіх попередніх екранізацій. Подробиці сюжету не розголошуються, але працівники кіностудії заявляють, що збираються відновити традиційні образи Холмса та його напарника доктора Ватсона, зробити їх сучаснішими.

Головна увага буде приділена авантюрному сюжету: за словами Вігрема, новий "Холмс" буде насичений пригодами, детектив активніше вдаватиметься до своїх навичок боксера і фехтувальника.

Загалом літературний персонаж з незмінною трубкою і дедуктивним методом, створений Артуром Конан Дойлем, з`являвся на екрані у більш ніж 200 фільмах. За кількістю екранізацій історія про Шерлока Холмса і доктора Ватсона потрапила до Книги рекордів Гіннесса.