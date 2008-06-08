Трагедія на атракціоні у Києві: є постраждалі
11:17, 08 червня 2008Разное
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Четверо дітей і двоє дорослих - у лікарні
Аварія на розважальному атракціоні сталася у Києві.
Як повідомляє прес-служба МНС, вчора орієнтовно о 13.00 у Дарницькому районі столиці, на вулиці Вербицького, 9-б, у парку відпочинку ім. Воїнів-інтернаціоналістів, унаслідок посилення вітру та неякісного монтажу, стався обрив кріплень надувної дитячої гірки, що призвело до її підняття на декілька метрів від поверхні землі.
При зниженні гірка впала на 4 людей, з них 2 дітей, які отримали травми середнього і легкого ступенів важкості та були госпіталізовані.
За інформацією “5 каналу”, 13-річному підлітку пробило легені, а 12-річна дівчинка отримала черепно-мозкову травму.
Правоохоронними органами проводиться розслідування.
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