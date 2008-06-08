Трагедія на атракціоні у Києві: є постраждалі

Аварія на розважальному атракціоні сталася у Києві.

Як повідомляє прес-служба МНС, вчора орієнтовно о 13.00 у Дарницькому районі столиці, на вулиці Вербицького, 9-б, у парку відпочинку ім. Воїнів-інтернаціоналістів, унаслідок посилення вітру та неякісного монтажу, стався обрив кріплень надувної дитячої гірки, що призвело до її підняття на декілька метрів від поверхні землі.

При зниженні гірка впала на 4 людей, з них 2 дітей, які отримали травми середнього і легкого ступенів важкості та були госпіталізовані.

За інформацією “5 каналу”, 13-річному підлітку пробило легені, а 12-річна дівчинка отримала черепно-мозкову травму.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.