2 серпня православна церква відзначає Ільїн день. Пророк Ілія був одним із перших угодників Божих, яких стали шанувати на Русі. В ім`я його ще за князя Аскольда, на початку IX століття, було споруджено соборний храм в Києві. І княгиня Ольга поставила церкву в ім`я пророка Божого Іллі на півночі Русі, в селі Вибути.

Святий пророк Ілія, який трудився в стародавні часи в далекій Палестині, завжди сприймався православним руським народом як один з найближчих святих. По всій Русі споруджувалися храми на честь Іллі пророка. У «Ільїнських» церквах здійснювалися і здійснюються хресні ходи, особливо в засуху.

Пророк Ілія - один із найшанованіших святих Старого Завіту. Він народився у Фесвії Галаадській за 900 років до Різдва Христова. За переказами Святої Церкви, пророк Ілія буде предтечею другого пришестя Христа на землю і під час проповіді прийме тілесну смерть.

У народній уяві пророк Ілія грізний і суворий, але водночас щедрий: він розпоряджається силами природи. У його підпорядкуванні дощі, грім, блискавки і земна родючість. На Ільїн день вся нечиста сила, рятуючись від вогненних стріл пророка, перетворюється на різних звірів, тому 2 серпня існує звичай - не пускати в будинок собак і кішок, щоб не навести на будинок блискавку і грім. Згідно з народним календарем, з Ільїна дня починають збирати горох, закінчують косити сіно, не їдять суницю і не купаються.