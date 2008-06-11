Хто стане віце-президентом США?

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Джон Маккейн на обіді із спонсорами передвиборної кампанії заявив, що добирає кандидата у віце-президенти за допомогою популярного пошукача Google, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

Коли у Маккейна запитали, як він добирає напарника, кандидат відповів: "Переважно за допомогою Google. В інтернеті чого тільки не знайдеш".

Репутацію кожного з потенційних напарників Джона Маккейна ретельно перевіряють радники кандидата. У перевірку входить і моніторинг інтернет-ресурсів. Поки що Маккейн не зупинив свій вибір на комусь з американських політиків, проте його можливими напарниками називають Чарлі Кріста, Боба Джіндела, Мітта Ромни і Майка Хаккабі.