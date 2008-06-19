У Криму розбився одномісний легкий літак, постраждав пілот

Сьогодні близько 13.30 біля села Ручаї Роздольненського району АР Крим впав 1-місний легкий літальний апарат, який проводив хімічну обробку сільськогосподарських угідь. Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник прес-служби Міністерства надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ.

За його словами, внаслідок катастрофи пілот залишився живим, проте у тяжкому стані доставлений у районну лікарню. «Переломи грудної клітки і кінцівок, стан тяжкий», - зазначив І.КРОЛЬ.

Він також повідомив, що за попередніми даними, дозволу на виконання даного польоту офіційні органи не давали.

За словами І.КРОЛЯ, це поки що вся інформація, конкретних даних про марку літака поки що немає.