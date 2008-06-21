Встановлено рекорд із стрільби "Кока-колою"
20:44, 21 червня 2008Разное
669 0
Студенти відзначили ювілей вузу
У Латвії встановлено новий рекорд книги Гіннессу із стрільби цукерками "ментос" і "Кока-колою".
Суть змагання полягає в тому, що в пляшку з кока-колою кладуть драже "ментос", відбувається хімічна реакція, напій шумить, і вміст пляшки фонтаном б`є вгору.
Раніше наймасовіший залп здійснили бельгійські студенти, водночас вистріливши з 1300 пляшок.
Проте студенти і випускники Ризького бізнес-інституту побили рекорд, запустивши 1900 фонтанів. Наголошується, що конкурс був приурочений до ювілею вузу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter