Встановлено рекорд із стрільби "Кока-колою"

У Латвії встановлено новий рекорд книги Гіннессу із стрільби цукерками "ментос" і "Кока-колою".

Суть змагання полягає в тому, що в пляшку з кока-колою кладуть драже "ментос", відбувається хімічна реакція, напій шумить, і вміст пляшки фонтаном б`є вгору.

Раніше наймасовіший залп здійснили бельгійські студенти, водночас вистріливши з 1300 пляшок.

Проте студенти і випускники Ризького бізнес-інституту побили рекорд, запустивши 1900 фонтанів. Наголошується, що конкурс був приурочений до ювілею вузу.