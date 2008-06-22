Урочиста хода випускників у Тернополі (фото)

Випускники під час щорічної урочистої ходи випускників в Тернополі, 21 червня 2008 р.

Цього року з ініціативи місцевої влади багато випускників одягнули замість звичних випускних суконь вишиванки та національні строї. За найкращі вишиванки Тернопільська влада відзначила випускників грошовими преміями та подарунками.

Фото Віктора Гурняка / УНІАН