Урочиста хода випускників у Тернополі (фото)
20:44, 22 червня 2008Разное
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Влада закликала одягнути вишиванки
Випускники під час щорічної урочистої ходи випускників в Тернополі, 21 червня 2008 р.
Цього року з ініціативи місцевої влади багато випускників одягнули замість звичних випускних суконь вишиванки та національні строї. За найкращі вишиванки Тернопільська влада відзначила випускників грошовими преміями та подарунками.
Фото Віктора Гурняка / УНІАН
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