На території Жовтневої лікарні стався зсув грунту

Через сильні дощі в Києві на території Олександрівської (Жовтневої) лікарні стався зсув грунту в районі розпочатого будівництва.

Про це пише газета «Вечерние вести» від 23 червня (№114 (2035)).

За інформацією видання, зливи, які кілька днів тому пройшли в Києві, спричинили зсув глинистої маси зі схилу. Це сталося в тому місці, де «Житлобуд» готував майданчик під зведення будинку: там були зрізані дерева і знятий шар грунту.

Лікар Олександрівської лікарні Андрій СКОРОХОД розповів газеті, що обвал зруйнував опорну стіну, яку свого часу встановили забудовники, і зливові потоки розмили стіну 4-го відділення лікарні. Пацієнтів з цього корпусу евакуювали: частково виписали, а частково розподілили по інших відділеннях.

Зараз пацієнти, які проходять лікування, в буквальному розумінні слова живуть у коридорах, пише газета. "Нам ніхто нічого не каже і не обіцяє. Приїжджали комісії, але знову-таки ніяких висновків ми не знаємо», - заявив А.СКОРОХОД.

За його словами, забудовники не пропонували свою допомогу у відновленні корпусу, а територіально-медичне об`єднання, якому підпорядкована лікарня, нічого поки що не робить.

Як повідомляє газета, на місце події приїжджали співробітники МНС. Після обстеження вони прийняли рішення укріпити стіну потерпілого корпусу мішками з піском. Згідно з прогнозами Гідрометцентру, в Києві скоро знову очікуються дощі, що може активувати зсув.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє відновити сад на території Жовтневої лікарні Києва, де велося будівництво житлового будинку.

За даними першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, 28 березня ТОВ "Фінансово-будівельна компанія "Житлобуд" в односторонньому порядку прийняло рішення зупинити зведення житлового будинку по вулиці Шовковичній, 39/1-А у Києві (на території Жовтневої лікарні).

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зупинив зведення житлового будинку на території цієї лікарні у зв`язку з виявленими порушеннями, підписавши відповідне розпорядження від 31 березня.

На думку депутата Київської міської ради п`ятого скликання, лікаря Ольги БОГОМОЛЕЦЬ, заборона будівництва на території Жовтневої лікарні нелегітимна до рішення сесії Київради. Але у зв`язку з позачерговими виборами в столиці (відбулися 25 травня) засідання Київради не проводилися.

У квітні Шевченківський райсуд Києва визнав законним виділення «Житлобуду» землі площею 0,06 га на території Олександрівської лікарні рішенням Київради від 10 липня 2003 р.