В Австрії український автобус зіткнувся з вантажівкою: троє загиблих
12:15, 23 червня 2008Разное
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Іншим надають меддопомогу
Троє людей загинуло і троє одержали важкі травми в результаті автокатастрофи, що сталася сьогодні вранці неподалік від міста Грац (адміністративний центр федеральної землі Штірія).
Як передає ІТАР-ТАРС, аварія сталася в результаті зіткнення пасажирського міні-автобуса з вантажівкою, яка стояла останньою в автомобільній пробці. В автобусі з українськими номерами знаходилися дев`ять осіб. Троє з них загинули на місці. Іншим надається термінова медична допомога.
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