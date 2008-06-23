В Австрії український автобус зіткнувся з вантажівкою: троє загиблих

Троє людей загинуло і троє одержали важкі травми в результаті автокатастрофи, що сталася сьогодні вранці неподалік від міста Грац (адміністративний центр федеральної землі Штірія).

Як передає ІТАР-ТАРС, аварія сталася в результаті зіткнення пасажирського міні-автобуса з вантажівкою, яка стояла останньою в автомобільній пробці. В автобусі з українськими номерами знаходилися дев`ять осіб. Троє з них загинули на місці. Іншим надається термінова медична допомога.