Чемпіонка світу з шашок Дарія Ткаченко (6 фото)

23 червня 2008 року в Уфі завершився другий поєдинок матчу за звання чемпіонки світу з шашок, в якому змагалися заслужений майстер спорту України, міжнародний гросмейстер Дарія ТКАЧЕНКО та її багаторічна суперниця заслужений майстер спорту Росії, міжнародний гросмейстер Тамара ТАНСИККУЖИНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, щойно завершилася внічию остання партія другого сету, однак за сумою чотирьох партій сету перемогла Д.ТКАЧЕНКО 3:5.

Нагадаємо, що в першому сеті, який проходив у Дніпродзержинську також перемогла українка – тоді основні партії завершились внічию і долю сету вирішили партії зі скороченим контролем часу.

Відтак Д.ТКАЧЕНКО – чемпіонка світу, хоча згідно з правилами матчу третій сет буде зіграно також, однак його результати на загальний підсумок матчу вже не вплинуть.

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО направив Д.ТКАЧЕНКО вітання з перемогою.

Фото з архіву УНІАН , 2006 р.