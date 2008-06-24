Гурвіц нервово реагує на скандал із Шоном Карром і Женею Тимошенко

Міські власті мають намір поставити камери спостереження на в`їздах на одеські пляжі, щоб уникнути конфліктних ситуацій. Про це сьогодні повідомив на зустрічі з журналістами мер міста Едуард ГУРВІЦ, головуючий на засіданні міськвиконкому.

Як передає кореспондент УНІАН, камери відео-спостереження у контрольно-пропускних пунктах в курортну зону Одеси записуватимуть всі події та інциденти. Це робиться, за словами Е.ГУРВІЦА, не в останню чергу «для тих, хто дозволяє собі тикати посвідченнями в обличчя охороні і вимагати пропустити їх транспортний засіб на пляж», - сказав мер. Тим часом охоронці керуються чітким розпорядженням - не пускати нікого, «незважаючи на чин і звання».

Мер Одеси нагадав, що подібні випадки мали місце неодноразово з депутатами Верховної Ради України, міністрами та іншими посадовцями. Але незабаром все зміниться: якщо хтось захоче пройти на пляж, то піде пішки, а не тикатиме посвідченням, сказав Е.ГУРВІЦ.

«Щодо ситуації з дочкою і зятем прем`єр-міністра України, - додав мер Одеси, - то, сподіваюся, створена МВС комісія для розслідування інциденту найближчим часом розставить крапки над „і”.