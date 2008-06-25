Пам'ятник Гусу Хіддінку в Криму (фото)

Відпочиваючі розглядають пам’ятник тренеру збірної Росії Гуусу Хіддінку в одному з пансіонатів під Алуштою. Власників пансіонату вразила перемога російської команди над збірною Швеції (2:0) в останньому турі групового етапу чемпіонату Європи, після чого й було вирішено замовити пам’ятник. Скульпторові Євгенію Яблонському на створення роботи дали лише дві доби.

Постать Хіддінка заввишки 1,75 метра була встановлена на постамент 21 червня за три години до гри росіян з голландцями, що принесла перемогу збірній Росії.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН