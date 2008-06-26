Тимошенко у Львові та Яворові (16 фото)

07:45, 26 червня 2008
Разное
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Прем`єр зреагувала на буревій

24 червня прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко та міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра здійснили поїздку на Львівщину, щоб на місці ознайомитися з масштабами лиха і визначити заходи щодо ліквідації наслідків буревію, який 23 червня пройшов усією територією області.

Тимошенко також відвідала населені пункти Яворівського р-ну Львівської обл., які постраждали від стихії.

Юлія Тимошенко і голова Львівської ОДА Микола Кміть

Юлія Тимошенко і начальник управління МВС Василь Пісний

Юлія Тимошенко, міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра і голова Львівської ОДА Микола Кміть

Юлія Тимошенко, голова Львівської облради Мирослав Сеник і голова Львівської ОГА Микола Кміть на нараді у Львівській облдержадміністрації

Міністр регіонального розвитку і будівництва України Василь Куйбіда, міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра на нараді у Львівській облдержадміністрації

На трибуні голова Львівської облради Мирослав Сеник

Юлія Тимошенко, голова Львівської ОДА Микола Кміть, голова Львівської облради Мирослав Сеник, та мер Львова Андрій Садовий

Фото Олександра Барана та Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН

 

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