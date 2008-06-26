Тимошенко у Львові та Яворові (16 фото)

24 червня прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко та міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра здійснили поїздку на Львівщину, щоб на місці ознайомитися з масштабами лиха і визначити заходи щодо ліквідації наслідків буревію, який 23 червня пройшов усією територією області.

Тимошенко також відвідала населені пункти Яворівського р-ну Львівської обл., які постраждали від стихії.

Фото Олександра Барана та Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН