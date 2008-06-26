Тимошенко у Львові та Яворові (16 фото)
07:45, 26 червня 2008Разное
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Прем`єр зреагувала на буревій
24 червня прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко та міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра здійснили поїздку на Львівщину, щоб на місці ознайомитися з масштабами лиха і визначити заходи щодо ліквідації наслідків буревію, який 23 червня пройшов усією територією області.
Тимошенко також відвідала населені пункти Яворівського р-ну Львівської обл., які постраждали від стихії.
|Юлія Тимошенко і голова Львівської ОДА Микола Кміть
|Юлія Тимошенко і начальник управління МВС Василь Пісний
|Юлія Тимошенко, міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра і голова Львівської ОДА Микола Кміть
|Юлія Тимошенко, голова Львівської облради Мирослав Сеник і голова Львівської ОГА Микола Кміть на нараді у Львівській облдержадміністрації
|Міністр регіонального розвитку і будівництва України Василь Куйбіда, міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра на нараді у Львівській облдержадміністрації
|На трибуні голова Львівської облради Мирослав Сеник
|Юлія Тимошенко, голова Львівської ОДА Микола Кміть, голова Львівської облради Мирослав Сеник, та мер Львова Андрій Садовий
Фото Олександра Барана та Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН
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