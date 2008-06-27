Луценко "шикує" запорізьку міліцію (фото)
00:03, 27 червня 2008Разное
1369 0
... і відвідує каплицю
Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, відвідав Запоріжжя, де головував на колегії МВС.
|Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко біля каплиці ”Святого Сповідувача Архієпископа Луки Кримського” перед початком засідання виїзної колегії МВС
|Юрій Луценко проходить повз Пам`ятник міліціонерам, які загиблим при виконання службових обов`язків
Фото Анатолія Мудрика / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter