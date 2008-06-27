Луценко "шикує" запорізьку міліцію (фото)

00:03, 27 червня 2008
Разное
1369 0

... і відвідує каплицю

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, відвідав Запоріжжя, де головував на колегії МВС.

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко біля каплиці ”Святого Сповідувача Архієпископа Луки Кримського” перед початком засідання виїзної колегії МВС

Юрій Луценко проходить повз Пам`ятник міліціонерам, які загиблим при виконання службових обов`язків

 

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко біля каплиці ”Святого Сповідувача Архієпископа Луки Кримського” перед початком засідання виїзної колегії МВС

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко біля каплиці ”Святого Сповідувача Архієпископа Луки Кримського” перед початком засідання виїзної колегії МВС

Фото Анатолія Мудрика / УНІАН

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter