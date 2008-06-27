Луценко "шикує" запорізьку міліцію (фото)

... і відвідує каплицю

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, відвідав Запоріжжя, де головував на колегії МВС. Фото Анатолія Мудрика / УНІАН

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