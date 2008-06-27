Єдина в Європі пустеля розташована в Україні, і тепер туди можна потрапити

Новий туристичний маршрут – “Сафарі до пустелі “Олешківські піски” – буде відкрито на Херсонщині у липні-серпні цього року.

Про це повідомив УНІАН заступник голови Херсонської облдержадміністрації Андрій ГРАДІЛЬ.

За його словами, сьогодні триває робота щодо облаштування маршруту: визначено два оглядових майданчики для туристичних груп, проведено його маркування, триває робота щодо облаштування під‘їзних шляхів до пустелі.

Перших туристів на новому маршруті на Херсонщині очікують вже цього літа.

Вартість екскурсії для туристів поки невідома, але місцеві туроператори та керівництво області впевнені, що маршрут користуватиметься значним попитом.

За словами заступника начальника управління культури та туризму Херсонської облдержадміністрації Тетяни ВОЛИНЕЦЬ, новий маршрут має дуже вигідне розташування – він знаходиться за 20 кілометрів від Херсона і 75-80 кілометрів від курорту Скадовськ, тому можна очікувати на значний туристичний потік – до 150-200 туристів на день.

“Олешківські піски” офіційно визнані єдиною на сьогодні пустелею у Європі. Територія пустелі має розміри 15 на 20 кілометрів, яка оточена штучними лісами. Це найбільший піщаний масив у Європі, який має унікальний клімат, що визнано багатьма науковими інституціями.