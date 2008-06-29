Турки подарували туркменам найвищий у світі флагшток

Найвищий флагшток у світі, заввишки 133 метри, встановлений в Ашгабаті. Цифру занесено до Світової книги рекордів Гіннесса, тож прибувши до туркменської столиці, віце-президент Книги рекордів Грейг Глендей передав туркменській стороні відповідний сертифікат, повідомляє РІА "Новости" з посиланням місцеві ЗМІ.

Найвищий у світі флагшток, встановлений на площі перед Національним музеєм Туркменістану, - дар керівництва і працівників турецької будівельної компанії.

У неділю також відбулася й урочиста церемонія - на флагштоку вперше був піднятий Державний прапор Туркменії, розмір якого також справляє враження - 52,5 метра на 35 метрів, вага - 420 кілограмів.

У цій знаменній події взяли участь депутати меджлісу (парламенту) Туркменії, керівники міністерств і відомств, представники громадських організацій, молоді, засобів масової інформації.