Сабантуй у Запоріжжі (фоторепортаж)

Татарське свято сабантуй має тисячолітню історію. Його витоки пов`язані з аграрним культом, про що свідчить і назва: сабан «ярий» (або в іншому значенні «плуг»), а туй — «весілля, свято». Первинна мета обряду, ймовірно, полягала в тому, щоб догодити духам і сприяти врожаєві в новому році. Сучасний сабантуй святкують влітку, після завершення весняних польових робіт, і перед початком косовиці.

Аналогічними Сабантую є чуваський Акатуй, башкирський Хабантуй і удмуртський Гербер.

Фото Анатолія Мудрика / УНІАН