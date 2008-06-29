Форвард збірної Іспанії пообіцяв одружитися, якщо виграє Євро-2008

Форвард збірної Іспанії з футболу Даніель Гуїса пообіцяв одружитися із своєю дівчиною Нурією Бермудес, якщо його команда отримає перемогу над Німеччиною у фінальному матчі Євро-2008. Нападаючий "Мальорки" і відома модель зустрічаються вже кілька років, і Гуїса має намір узаконити стосунки в разі перемоги, повідомляє інтернет-видання tribalfootball.com.

У сезоні-2007/08 27-річний нападаючий став кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. На рахунку Гуїси 27 голів, і всі вони були забиті з гри. На Євро-2008 гравець є резервним форвардом збірної Іспанії, що не завадило йому забити вже два голи. Сьогоднішній матч Даніель Гуїса знову розпочне на лаві запасних.