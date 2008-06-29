Українка серед учасниць конкурсу Міс Всесвіт (фото)

Дівчатам готується ще два тижні

"Міс Україна" харків`янка Елеонора Масалаб представляє Україну на 57-му конкурсі «Міс Всесвіт». Фінал конкурсу пройде в липні, в місті Ня Чанг (В`єтнам). Національний костюм для Елеонори створювала український модельєр Діана Дорожкіна. Фото Оргкомітету конкурсу та УНІАН

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