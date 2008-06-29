Українка серед учасниць конкурсу Міс Всесвіт (фото)

22:22, 29 червня 2008
Разное
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Дівчатам готується ще два тижні

"Міс Україна" харків`янка Елеонора Масалаб представляє Україну на 57-му конкурсі «Міс Всесвіт». Фінал конкурсу пройде в липні, в місті Ня Чанг (В`єтнам). Національний костюм для Елеонори створювала український модельєр Діана Дорожкіна.

Міс Казахстан Альфіна Насирова, міс Росія Вера Красова, міс Туреччина Синем Сулун, міс Гана Іветт Нсыя, міс Танзанія Аманда Оле Сулул, міс Філіппіни Дженніфер Баррьєнтос і міс Україна Елеонора Масалаб

Елеонора Масалаб

Міс Казахстан Альфіна Насирова, міс Росія Вера Красова і міс Україна Елеонора Масалаб

Елеонора Масалаб у київському аеропорту ”Бориспіль” перед відльотом до В`єтнаму на 57-й конкурс Міс Всесвіт

Фото Оргкомітету конкурсу та УНІАН

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