Українка серед учасниць конкурсу Міс Всесвіт (фото)
22:22, 29 червня 2008Разное
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Дівчатам готується ще два тижні
"Міс Україна" харків`янка Елеонора Масалаб представляє Україну на 57-му конкурсі «Міс Всесвіт». Фінал конкурсу пройде в липні, в місті Ня Чанг (В`єтнам). Національний костюм для Елеонори створювала український модельєр Діана Дорожкіна.
|Міс Казахстан Альфіна Насирова, міс Росія Вера Красова, міс Туреччина Синем Сулун, міс Гана Іветт Нсыя, міс Танзанія Аманда Оле Сулул, міс Філіппіни Дженніфер Баррьєнтос і міс Україна Елеонора Масалаб
|Міс Казахстан Альфіна Насирова, міс Росія Вера Красова і міс Україна Елеонора Масалаб
|Елеонора Масалаб у київському аеропорту ”Бориспіль” перед відльотом до В`єтнаму на 57-й конкурс Міс Всесвіт
Фото Оргкомітету конкурсу та УНІАН
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