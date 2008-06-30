У Криму автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом: є жертви
19:34, 30 червня 2008Разное
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ДТП на трасі Керч-Сімферополь
Одна людина загинула, ще 7 постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Криму, на 69-му кілометрі траси Керч-Сімферополь.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, напередодні вдень неподалік від села Тополівка зіткнулися автомобіль і приватний мікроавтобус.
У ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса, 1963 року народження. Постраждали ще 7 чоловік.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працювало відділення пожежно-рятувальної служби, бригада швидкої допомоги, ДАІ.
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