Володимир Кличко на тренуванні та медичному огляді (10 фото)
04:17, 01 липня 2008Разное
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Бій з Тоні Томпсоном наближається
Чемпіон світу за версіями IBF/WBO/IBO в суперважкій вазі український боксер Володимир Кличко тренується у спортивному таборі в місті Кітцбюель (Австрія), 29 червня 2008 р. В субботу, 12 липня 2008 р. Володимир проведе бій з чемпіоном за версіями IBF/WBO Тоні Томпсоном в Гамбурзі (Німеччина).
|Володимир Кличко і Джонатан Бенкс проводять тренувальний спаринг
Фото Павла Терехова / УНІАН
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