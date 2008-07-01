Рятувальники виловили у морі одразу 7 відпочивальників на матрацах
12:46, 01 липня 2008Разное
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Стан постраждалих – задовільний
У селищі Кирилівка Якимівського району Запорізької області рятувальники станції "Баракуда" врятували семеро відпочивальників із Запорізької області, Дніпропетровська і Харківщини, яких на надувних матрацах і човнах віднесло у відкрите море.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, стан постраждалих – задовільний, від медичної допомоги вони відмовилися.
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