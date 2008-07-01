Рятувальники виловили у морі одразу 7 відпочивальників на матрацах

У селищі Кирилівка Якимівського району Запорізької області рятувальники станції "Баракуда" врятували семеро відпочивальників із Запорізької області, Дніпропетровська і Харківщини, яких на надувних матрацах і човнах віднесло у відкрите море.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, стан постраждалих – задовільний, від медичної допомоги вони відмовилися.