Росія закінчила реформу електроенергетики

"ЕЭС Росії" завершила корпоративні процедури з реорганізації і припинила існування як юридична особа, повідомляє прес-служба ліквідованого товариства.

Саме ВАТ "РАО "ЄЕС Росії" приєднане до ВАТ "ФСК ЕЭС". Запис про припинення діяльності РАО ЕЭС внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. З 2 липня ц.р. торги акціями на біржі припиняються.

З 1 липня на російському енергоринку з`являються виділені з РАО ЄЕС компанії. Це ВАТ "Системний оператор", ВАТ "Федеральна мережева компанія ЕЭС", ВАТ "Русгідро" (до 26 червня - ГідроОГК), шість генеруючих компаній оптового ринку (ОГК), 14 територіальних генеруючих компаній (ТГК), 12 міжрегіональних розподільчих мережевих компаній (перейдуть в управління ВАТ "МРСК Холдинг"), регіональні енергозбутові компанії, ВАТ "РАО Енергетичні системи Сходу" і ВАТ "Інтер РАО ЕЭС". ОГК/ТГК і збут стали приватними, в інших - контроль за собою зберегла держава.

Крім того, з РАО ЄЕС виділилися ще три холдинги за кількістю найбільших міноритаріїв РАО (Газпром, "Норильский нікель", СУЕК). Це ВАТ "Центренергохолдінг", якому відійшли активи, що припадають на частку Газпрому, ВАТ "Інтергенерація" - з активами "Норнікелю" і ВАТ "Сибенергохолдинг" - з активами, що належать на долю СУЕК. Влітку 2007 р. ці миноритарні акціонери провели обмін акціями, одержавши в результаті ті активи, в яких були зацікавлені, і відмовившись від часток в інших компаніях.

Ліквідація РАО ЕЭС стала останнім етапом реформи російської електроенергетики.

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