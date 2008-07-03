На конкурсі Міс Всесвіт обрали міс-бікіні (фото)

21-річна студентка з Мексики обрана міс-бікіні на конкурсі "Міс Всесвіт 2008". Дефіле 80 конкурсанток у купальниках пройшло в місті Нья Чанг (В`єтнам). Програму транслювали в прямому ефірі два місцеві телеканали і американський NBC.

Всі учасниці конкурсу з`явилися на сцені в однакових бікіні, які відрізнялися один від одного тільки за кольором. До п`ятірки ввійшли, крім мексиканки, конкурсантки з Індії, Іспанії, Колумбії і США. Переможниця одержала дві тисяч доларів і кришталеву вазу.

Звання "міс-бікіні" не входить до складу офіційних титулів конкурсу "Міс Всесвіт 2008", але може мати значення при виборі фіналісток.

Фінальні шоу пройдуть 8 і 13 липня. Переможниця буде названа 14 липня після програми "інтерв`ю", право брати участь в якому одержать тільки п`ять красунь.

Фото з прес-релізу Оргкомітету конкурсу