Голова Renault: на світовому авторинку щось має статися

Голова французької компанії Renault Карлос Гон вважає, що є межа консолідації глобального автомобільного ринку. На його думку, найближчим часом має статися подія, яка покладе край низці угод з поглинання і об`єднання компаній сектора. "Щось має статися", - цитує Reuters слова глави Renault, який прокоментував ситуацію на світовому автомобільному ринку.

Французький автоконцерн Renault - один з найбільших європейських автовиробників. Промислові об`єкти і комерційні установи групи Renault є, як мінімум, в 118 країнах, а загальна кількість працівників перевищує 126 тисяч. Після придбання у вересні 1999 р. румунської компанії-автовиробника Dacia, а потім - у вересні 2000 р. - діючих активів південнокорейського підприємства Samsung Motors, група Renault оперує трьома марками: Renault, Dacia і Samsung.

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