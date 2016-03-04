04-05 березня 2016 р. у м. Львові (готель «Жорж», пл. Міцкевича, 1) продовжить роботу Програма «Миротворення в Україні: роль жінок». Дана програма була підтримана Посольством Великої Британії та пройшла у 18-ти обласних центрах та містах України, завершиться 15 березня 2016 року в столиці держави, м.Києві. Вже відбулися заходи у Чернігівській Кіровоградській, Івано-Франківській, Вінницькій, Донецькій, Харківській, Волинській, Рівненській, Одеській, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Луганській, Полтавській, Черкаській , Миколаївській областях. Крім того, СЖУ спільно з Асоціацією ділових жінок Молдови провели у м. Кишиневі семінар «Миротворення: роль жінок» для вивчення досвіду Молдови у вирішенні конфлікту у Придністров’ї.

Захід організований Посольством Великобританії в Україні та Спілкою жінок України при допомозі ГО «Жіночий вибір України».

У Програмі передбачено обговорення наступних питань:

- як жінки можуть вплинути на встановлення миру на Донбасі;

- конфлікт та примирення крізь призму родини;

- спільні цінності як основа миру в Україні;

- діалог як база для побудови довіри та миру.

У відкритті Програми візьме участь Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні пані Джудіт Гоф, депутати Верховної Ради, керівники Львівської області та міста Львова, а також представниці громадських та волонтерських організацій з різних областей України (Донецької, Івано-Франківської, Херсонської, Рівненської, Кіровоградської, Київської та Черкаської).

Відкриття Програми розпочнеться 4 березня о 9:00 у ресторані готелю «Жорж», опісля продовжиться відвідуванням вуличної фотовиставки «Мій дім там, де я» (пл. Ринок 1) та Ходою білих троянд заради миру і єднання (Оперний театр – пам’ятник Т.Шевченка – статуя Матері Божої).

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