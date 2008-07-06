На вокзалі в Криму потяг переїхав чоловіка

На залізничному вокзалі міста Джанкой (Крим) під колесами потягу загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інформація про нещасний випадок надійшла від чергової «швидкої допомоги» увечері 5 червня.

«На залізничному вокзалі поїзд переїхав чоловіка, 1950 роки народження. Від одержаних травм він помер», - повідомили в МНС.

У цей час встановлюються причини трагедії.