Французькі винищувачі тепер зможуть стріляти по кораблях

Міністерство оборони Франції визнало винищувач Rafale таким, що повністю відповідає стандартові F3, тобто це означає можливість застосовувати його для ударів не тільки по повітряних і наземних, а й по надводних цілях. Про це повідомляє Defense News.

Винищувач Rafale стандарту F3 оснащується протикорабельними ракетами AM39 і підвісним контейнером з розвідувальною апаратурою Reco NG. Крім того, він може застосовувати ракети ASMP-A з ядерною бойовою частиною.

Планується, що постачання винищувачів Rafale стандарту F3 почнуться в першому кварталі наступного року. Водночас проводитиметься модернізація наявного парку Rafale.

Наразі на озброєнні ВВС і авіації ВМС Франції перебувають 35 і 23 винищувачі Rafale. Усі вони відповідають стандартові F2 і можуть застосовуватися для вирішення завдань протиповітряної оборони і завдання ударів по наземних цілях.

Всього французьке військове відомство замовлено 120 винищувачів.

Лента.ру