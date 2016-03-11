Круглий стіл "Геополітичні прагнення України та українців: куди ми йдемо, і де нас чекають?"
11 березня (п'ятниця) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Геополітичні прагення України і українців: куди ми йдемо, і де нас чекають?»
В ході круглого столу Інститут Горшеніна представить результати соціологічного дослідження «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. БЛОК 3: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР». Який напрямок інтеграції обирають українці? Чи змінилося ставлення українців до євроатлантичної інтеграції? Як українці ставляться до Росії, Німеччини, США, Білорусі, інших країн, і їх політичних лідерів?
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Чи означають останні заяви європолітиків провал євроатлантичної інтеграції України? Чи є в України шанс стати повноправним членом ЄС і НАТО в найближчому десятилітті? Чи хочуть цього українці?
2. Референдум в Нідерландах: діагноз Україні чи ЄС? Якого результату чекати від референдуму, і що він означатиме для України?
3. Які зовнішні перешкоди можуть завадити Україні реалізувати євроінтеграційні устремління?
4. Безвізовий режим з ЄС: міраж чи реальність?
5. Є цивілізаційна альтернатива євроатлантичному шляху розвитку для України?
У круглому столі візьмуть участь експерти і соціологи Інституту Горшеніна, а також:
1. ІВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР у закордонних справах
2. ДМИТРО КУЛЕБА, посол з особливих доручень МЗС України
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.
АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)