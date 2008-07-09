Вітренко сиділа "на бомбі" в прямому ефірі Одеського телебачення

Лідер ПСПУ Наталія Вітренко звинувачує недоброзичливців, які намагалися зірвати їй прямий ефір на телебаченні в Одесі.

ЧП сталося у вівторок ввечері у приміщенні телекомпанії «РІАК». Близько 18.00, як повідомили правоохоронці, на «02» надійшов анонімний дзвінок. Голос у трубці повідомив, що будинок замінований. Пікантність ситуації полягала в тому, що саме в цей час ішов «прямий ефір» з лідером ПСПУ Наталією Вітренко, який вела депутат Одеської міськради Світлана Фабрикант, повідомляє Обком з посиланням на Сегодня.

Буквально за кілька хвилин до телекомпанії з`їхалися представники УВС, УМНС, УСБУ, сапери і кінологи.

Бомбу не знайшли. Проте задля безпеки всіх працівників телекомпанії вивели з будинку. Всередині залишилися тільки двоє – Наталія Вітренко і ведуча Світлана Фабрикант, які закрилися в студії і продовжили ефір.

Лідер ПСПУ звинувачує в тому, що сталося, недоброзичливців, які намагалися зірвати ефір і не дати Вітренко “розповісти одеситам правду”. Проте неофіційно правоохоронці кажуть, що шукають «жартівників» не тільки серед супротивників, а й серед прихильників Вітренко. І навіть серед працівників телекомпанії.