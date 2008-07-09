Через цвітіння Дністра воду в Одесі подають тільки вранці та ввечері

Водопостачальна компанія «Інфоксводоканал» почала подавати воду в будинки жителів Одеси за графіком: з 6.00 до 10.00 і з 18.00 до 23.00.

„Унаслідок раптового зеленого „цвітіння” Дністра, де здійснюється водозабір, фахівцям водопровідного господарства доводиться вдвічі частіше промивати величезні фільтри, які забиваються мікроводоростями, - повідомили УНІАН у прес-службі «Інфоксводоканалу». – Ось і виникають перебої у водопостачанні».

Власна лабораторія компанії здатна проводити дослідження питної води тільки на відповідність її державному стандарту. З урахуванням цього керівництво «Інфоксводоканалу» передало 8 проб дністровської води в Інститут біології південних морів з проханням зробити в науковій лабораторії їх аналізи, щоб встановити причини цвітіння і дати рекомендації практикам.

На думку заввідділу якості водного середовища інституту Сергія ДЯТЛОВА, для дослідження причин «цвітіння» Дністра гідробіологам знадобиться не менше 4-5 діб. Але вже зрозуміло, що внаслідок цього «аномального явища» якість води, що подається в житлові мікрорайони, не поліпшилася. Зазвичай такі явища спостерігаються в літню пору в закритих водоймах, а не в річках.

Яких заходів вжити, щоб зменшити кількість мікроводоростей, вчені-біологи мають намір сказати не раніше понеділка, 14 липня.