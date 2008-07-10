Хорошковський: митниця має робити своє, а автоперевізники своє

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні затвердив порядок здійснення пропуску вантажів, які переміщаються через держкордон України, в пунктах пропуску, розміщених на території морських портів України, під час контейнерних перевезеннях у прямому змішаному сполученні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам у Кабміні президент Асоціації міжнародних автоперевізників Леонід КОСТЮЧЕНКО.

За його словами, це одна з головних вимог, які перевізники висували до уряду.

Як пояснив голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, дане питання стосується, здебільшого Іллічівського і Одеського портів. Зараз підписаний спільний наказ з Мінтрансзв’язку і Держмитслужбою, який завізував страйковий комітет АсМАП. І я вважаю, що за 3-4 місяці всі питання технології, які перешкоджали вільному обороту автотранспорту в портах, будуть зняті», - зазначив він.

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, проблема полягає в тому, що митниця має забезпечити повний митний огляд, при цьому перевізники не повинні втрачати час. У той же час відбуваються затримки при митному огляді в портах, оскільки на сьогодні там немає технологічного транспорту. «А це означає, що перевізник, який має тільки забрати вантаж, виконує роль ще й так званого візка. Тобто, він змушений стояти три доби і чекати митного огляду, втрачаючи час», - зазначив він.

Як повідомив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, Мінтрансзв’язку взяло зобов`язання до 1 листопада цього року повністю забезпечити технологічним транспортом порти, аби перевізники не виконували роль візків. «А ми (Держмитслужба - УНІАН) впродовж трьох днів після того, як це зробить Мінтрансзв’язку, зобов`язані розробити технологічну схему без залучення водіїв», - сказав він.