”Зоряні війни” стануть 20-хвилинною комедією

Космічну сагу "Зоряні війни" "стиснуть" до 20-хвилинної п`єси, а також вона змінить жанр на комедію. Як повідомляє ВВС News, у такий вільний спосіб розпорядитися спадщиною Джорджа Лукаса має намір компанія Reduced Shakespeare у співпраці з телеканалом Sky Movies.

"Протягом 20 хвилин мені доведеться побувати і Джабою Хаттом, і Джа-джа Бінгсом, і Дартом Вейдером", - прокоментував проект один із засновників Reduced Shakespeare Едам Лонг, який одночасно стане сценаристом і режисером картини. Як зізнається сам Лонг, він є одним з найвідданіших шанувальників саги у світі, тому він не має наміру спотворювати суть і сенс першоджерела.

Окрім нього в постановці задіяно ще декількох акторів компанії. Зйомки пройдуть в лондонському театрі Criterion. Що стосується прем`єри нового блокбастера, то вона запланована вже на 17 серпня. А з 26 серпня Sky Movies має намір почати показ усіх шести серій класичної версії серіалу

Лента.ру