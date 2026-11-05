З 10 листопада Європу накриють снігові бурі: випаде пів метра снігу

Хуртовини та снігопади охоплять частину Європи вже наступного тижня.

Наступного тижня Європу охоплять снігові бурі – у низці країн кількість снігу, що випаде, може сягнути пів метра, пише dobrapogoda24.pl.

За прогнозами синоптиків, у другій декаді листопада очікується помітне похолодання. На півночі континенту очікується приплив холодного арктичного повітря, яке принесе інтенсивні, багатоетапні снігопади. І ця територія поступово розширюватиметься.

Останні прогнози вказують на високий ризик хуртовин і снігопадів у Північній Європі, особливо у Скандинавському регіоні, у період з 10 по 14 листопада. Негода охопить південно-західні, центральні та північні райони Норвегії, західну та північну частини Швеції, Фінляндію, а також деякі території на заході та північному заході Росії. У цих регіонах місцями випаде від 10 до 50 см снігу, прогнозуються снігові замети. Найінтенсивніші снігопади очікуються вздовж західного та північного узбережжя Норвегії.

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Прогнози чітко показують, що до середини листопада вплив зими – зі снігопадами – значно пошириться по Північній Європі, охопивши частини Скандинавії та Росії. Зі зниженням температури та настанням заморозків у цій частині континенту почне формуватися стійкий сніговий покрив.

При цьому в глибині материка ситуація буде іншою: на низовинах можливі лише локальні та короткочасні снігопади. Винятком стануть передгір'я та гірські райони – від Піренеїв та Альп до Карпат, – де почне формуватися сніговий покрив, який місцями збережеться надовго.

Польщу основні снігопади оминуть, за винятком передгір’їв та гірських районів, де в першій половині листопада можливий сніг. Проте існує висока ймовірність того, що перший сніг випаде й на рівнинних територіях Польщі – переважно в період між другою та третьою декадами місяця.

Раніше синоптики попереджали, що Європу накриє хвиля арктичного холоду. У Польщі вночі температура в окремих регіонах може опуститися до -13°.

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