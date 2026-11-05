У Києві зупиняли рух на одній із гілок метро: що сталось

У столиці через проблеми в енергетиці знову зупинилась червона гілка метро.

У Києві тимчасово призупинили рух поїздів "червоною" гілкою метро через значні коливання напруги. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у своєму Telegram-каналі.

"Зміни в роботі метрополітену. Рух поїздів на "червоній" лінії тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення", - ідеться в повідомленні.

При цьому в КМДА вказали, що "синя" та "зелена" лінії працюють у звичайному режимі. Там також додали, що про відновлення роботи повідомимо додатково.

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Оновлено 13:07. У КМДА повідомили, що рух поїздів на "червоній" лінії метро відновлений. Інтервал руху становить 9 хв.

Водночас через різке коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метрополітену можливе тимчасове призупинення руху або збільшення інтервалів між поїздами.

При цьому після стабілізації роботи системи зовнішнього електропостачання рух поїздів відновлюватиметься.

Робота транспорту під час відключень світла в Києві

2 листопада через відсутність електропостачання в Києві тимчасово було призупинено рух поїздів на частині "червоної" та "зеленої" гілок метро. Також тоді припинив працювати фунікулер та швидкісні трамваї.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповідав, що столичне метро й надалі може зупинятися через проблеми з електропостачанням під час масштабних відключень. Головна причина, за його словами, полягає у відсутності власної генерації електроенергії в столиці.

3 листопада в столиці тимчасово призупинили також рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів. Тоді повідомлялося, що для збереження транспортного сполучення, в окремих районах "Київпастранс" організовуватиме рух дублюючих автобусів.

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