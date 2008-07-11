На Прикарпатті у лікарні вибухнув газ: двоє людей загинули

Сьогодні об 11.30 стався вибух газу в підвалі терапевтичного відділення Болехівської міської лікарні на Прикарпатті.

Про це повідомили УНІАН у Болехівській міській раді. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, семеро перебуває в тяжкому стані, в тому числі троє осіб медперсоналу.

Причину трагедії з’ясовують працівники МНС і газового господарства. Найімовірніше, причиною став ремонт із заміною частини труб. Вибух стався після того, як працівник лікарні увімкнув світло у підвалі.

Вибуховою хвилею зруйновано перекриття й підлога першого поверху (хворі провалилися в підвал), вікна й двері першого поверху ударна хвиля відкинула на 15 метрів від приміщення.

На допомогу прибули бригади швидкої допомоги з Долини й Калуша. На місце трагедії виїхали голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК і голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК.