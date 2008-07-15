Рішенням суду мешканцеві Сіднею заборонений доступ до пива

Австралійський суд засудив любителя пива, жителя Сіднея, всьоме затриманого поліцією за кермування автомобілем в нетверезому стані, до утримання від вживання і придбання цього напою на 12 місяців, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Будівельник з Сіднея Майкл Лірі (Michael Leary) набув згубної звички надмірного вживання пива п`ять років тому, після того, як він розлучився зі своєю коханою.

Відтоді нещасний будівельник витрачав на пиво близько тисячі доларів за тиждень - сума достатня для купівлі більш ніж 2500 банок пива, зазначає агентство.

Суд не засудив Лірі до тюремного ув`язнення, пославшись на факт, що він є батьком чотирьох дітей і практично позбавився зайвого вживання пива з моменту свого останнього затримання.

Натомість суд позбавив його права вживати, купувати і навіть тримати пиво руках.