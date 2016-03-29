УНІАН-Підтримка: Екологічна інспекція на Київщині відмовляється перевіряти ліс на предмет стихійних сміттєзвалищ та неконтрольованих вирубок

«Підставами для здійснення позапланових заходів є обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення», - пояснили у відомстві.

«Для проведення перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства необхідно вказати повну назву суб’єкта господарювання, його поштову адресу, код ЄДРПОУ для отримання Державною екологічною інспекцією у Київській області згоди центрального органу виконавчої влади на проведення перевірки вищезазначеного суб’єкта. В іншому випадку здійснення позапланового заходу неможливе», - повідомляють в Держекоінспекції у Київській області.

Раніше Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації також відмовився проводити відповідну перевірку, посилаючись на те, що подібні перевірки не входять до компетенції Департаменту і порекомендував УНІАН звернутися до Державної екологічної інспекції в Київській області.

Нагадаємо, жителі села Козлів Переяслав-Хмельницького району Київської області звернулися в УНІАН у рамках проекту «УНІАН-Підтримка» зі скаргами на неконтрольовану вирубку навколишніх лісів, появу в лісі обгороджених невідомими особами ділянок, на яких зведені будови, що нагадують елітну базу відпочинку і стихійні звалища сміття.

«Ліс просто знищується. А це – найближчий великий ліс від Києва на східному напрямку. Там повинен бути заповідник з рекреаційними зонами. І потрібно максимально зберегти те, що залишилося, інакше на його місці залишиться голий степ», - вважають вони.

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