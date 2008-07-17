Житель Судану другий тиждень живе в літаку Київ - Рим

Навряд чи житель Судану на ім`я Одама - великий прихильник радянського кіно. Проте цей вихідець з Чорного континенту точнісінько повторив долю одного з персонажів знаменитої картини «Неймовірні пригоди італійців в Росії». Вже майже два тижні він живе в повітрі між Києвом і Римом... Цю історію розповідає "Комсомольская правда". За словами службовців римського аеропорту «Фьюмічіно», Одама спробував потрапити до Італії за чужим закордонним паспортом.

- Щось фотокартка на вас не схожа, шановний синьйоре! - завернула африканця пильна варта кордону.

Італійці припустили, що справжній паспорт під час перельоту Одама змив в унітаз або... з`їв. Виявляється, це один із способів нелегальної міграції в ЄС - застрягнути як транзитний пасажир в європейському аеропорту і «втратити» документи, щоб не депортували. Правда, як же його пропустили при вильоті з Києва українські прикордонники, незрозуміло. Може, їм всі чорношкірі на одне лице...

У римському аеропорту суданця протримали декілька днів, але особу так і не встановили. І, недовго думаючи, відправили... назад на Україну. У Києві неопізнаний суданець теж виявився не дуже потрібним. Одаму затримали і посадили в ізолятор тимчасового утримання при аеропорту «Бориспіль». Там нелегал просидів ще близько двох діб, після чого... його знову відправили до Риму! Наступним же рейсом знову повернули на Україну...

Побачивши старого знайомого, бориспільські прикордонники вирішили залишити його на ніч в літаку. А вранці... знову відправили до колег до Італії, а ті, у свою чергу, відфутболили африканця, що дістав всіх, назад.

Зараз бідолагу все ж таки приземлили в Україні - він знову сидить в ізоляторі. Як стало відомо «КП», керівництво авіакомпанії, яка п`ять разів була вимушена безкоштовно возити африканця, домовляється з українськими прикордонниками, щоб депортувати-таки Одаму на батьківщину до Судану. Цього разу коштом української держави.