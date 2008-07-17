Сьогодні Ющенка чекають у “Літньому таборі”

Сьогодні на гірськолижному комплексі “Буковель” (Івано-Франківська обл.) розпочалося урочисте закриття “Літнього табору-2008” для 450 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з різних регіонів України у межах проекту “Нове покоління”.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації. З цього приводу на гірськолижному комплексі “Буковель” сьогодні очікують Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який щороку відвідує такі табори.

Організували двотижневе таборування вихованців 15 інтернатівських закладів на базі яремчанських дитячих оздоровчих закладів “Зірка” і “Камінь Довбуша” Міжнародний благодійний фонд “Нове покоління” і благодійна організація “Приятелі дітей”, якою опікується громадянка Канади українського походження Руслана ВЖЕСЛАВСЬКА. Тут працювали 60 волонтерів з Канади і України. До державного фінансування сирітського “Літнього табору-2008” ГК “Буковель надав 600 тис. грн.

А сьогодні на закритті дітям співатимуть зірки української естради, зокрема Віктор ПАВЛІК, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ та інші. На завершення пролунає феєрверк. На закриття табору прибув міністр України у справах сім’ї та молоді Юрій ПАВЛЕНКО і голова Національної ради з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину» Віталіна ЮЩЕНКО .

У таборі працювали творчі майстерні з “бойового гопака”, “флористики, “писанкарства” тощо. Роз’їдуться учасники сирітського “Літнього табору-2008” 20 липня.

Проект з відпочинку дітей-сиріт “Нове покоління” засновано на Прикарпатті в 1996 році.