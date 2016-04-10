10 квітня пройдуть обговорення проекту будівництва ЖК на Здолбунівській

Орієнтовно, місцем проведення стане СШ №111 (вул. Здолбунівська, 7Б). Про це постраждалим інвесторам ГІБК "Еліта-Центр" стало відомо сьогодні.

Обговорення проводяться за ініціативою Київського Інвестиційного Агентства – лист з проханням організувати захід було спрямовано КІА в Дарницьку районну державну адміністрацію в м. Києві. У листі зазначено, що до участі запрошені депутати Київради, місцеві жителі, представники потерпілих від афери ГИКБ "Еліта Центр", КП "Житлоінвест-УКБ".

Галина Латиніна,

Уповноважений представник постраждалих інвесторів ГІБК "Еліта-Центр"

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