10 квітня пройдуть обговорення проекту будівництва ЖК на Здолбунівській
08:50, 10 квітня 2016Разное
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10 квітня 2016 р. о 10.00 пройдуть громадські обговорення проекту житлового комплексу на перетині вул.Здолбунівська/Тепловозна.
Орієнтовно, місцем проведення стане СШ №111 (вул. Здолбунівська, 7Б). Про це постраждалим інвесторам ГІБК "Еліта-Центр" стало відомо сьогодні.
Обговорення проводяться за ініціативою Київського Інвестиційного Агентства – лист з проханням організувати захід було спрямовано КІА в Дарницьку районну державну адміністрацію в м. Києві. У листі зазначено, що до участі запрошені депутати Київради, місцеві жителі, представники потерпілих від афери ГИКБ "Еліта Центр", КП "Житлоінвест-УКБ".
Галина Латиніна,
Уповноважений представник постраждалих інвесторів ГІБК "Еліта-Центр"
elitatsentr@gmail.com
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