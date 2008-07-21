Опівночі в Києві зіткнулися два Daewoo: важко травмовано п’ять осіб
09:49, 21 липня 2008Разное
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Молоді люди у віці від 17 до 23 років
Сьогодні опівночі в Києві на вулиці Газопровідній (Подільський район) сталося зіткнення двох автомобілів «Деу-Ланос».
Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва, попередньо встановлено, що одна з машин виїхала на зустрічну смугу, що й стало основною причиною ДТП. У результаті аварії важкі травми дістали п’ять осіб, зокрема обидва водії. Всі постраждалі – молоді люди у віці від 17 до 23 років.
Загалом за вихідні в столиці зареєстровано 12 ДТП, в яких одна людина загинула і 14 дістали травми.
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