Від отруєння парами аміаку загинули троє осіб
09:27, 11 серпня 2006Разное
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Вони проводили господарчі роботи у силосній ямі
Вчора у с. Удобне Білгород-Дністровського району Одеської області у приватному господарстві під час проведення господарчих робіт у силосній ямі загинуло троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина загибелі - отруєння парами розкладу органічних речовин (парами аміаку).
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Одеській області.
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