Від отруєння парами аміаку загинули троє осіб

Вчора у с. Удобне Білгород-Дністровського району Одеської області у приватному господарстві під час проведення господарчих робіт у силосній ямі загинуло троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина загибелі - отруєння парами розкладу органічних речовин (парами аміаку).

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Одеській області.