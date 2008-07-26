Жінці стало зле під час свята на Софійській площі (фото)
14:25, 26 липня 2008Разное
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Біля сцени зібралися тисячі людей
На Софійській площі молода жінка втратила свідомість під час святкових заходів з нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі. Лікарі, які чергували на площі, оперативно надали медичну допомогу.
Великий натовп віруючих зібрався послухати молитву Вселенського Патріарха Варфоломія I за єднання усіх православних християн та звернення Президента Віктора Ющенка з нагоди свята. Загалом біля величезної сцени, встановленої на Софійській площі скупчилися кілька тисяч людей...
Фото Олександра Заровного / УНІАН
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