ДТП у Криму: загинули двоє українців та троє громадян Молдови

5 осіб - двоє громадян України і 3 Молдови – загинули в дорожній аварії в Криму.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, ДТП за участю легкового автомобіля «Фіат» і автобуса «Сканія» сталося в суботу на об`їзній трасі Нижньогірськ-Білогірськ на автомобільному мосту через залізницю.

"Фіат" підіймався на міст з невеликого повороту по слизькій дорозі, його водій не впорався з керуванням - легковик викинуло на стрічну смугу, по якій рухався автобус з туристами з міста Суми (в автобусі перебували 27 пасажирів і 2 водії). На мосту «Фіат» розвернуло, автобус, не очікуючи такого розвитку подій, вдарив його у лівий бік з такою силою, що практично миттєво загинули всіх 5 осіб, які перебували у “Фіаті”: чоловік і дружина, 1961 г.р., а також троє дівчат-родичів 1988, 1990 і 1991 р.н. При цьому один пасажир вилетів з салону на проїжджу частину, а автомобіль буквально розірвало на дві частини.

Рятувальники МНС, прибувши на місце ДТП, обробили проїжджу частину піною, щоб уникнути можливого займання, а потім за допомогою спеціального інструменту буквально розкроїли легковика.

Пасажири і водії автобуса не постраждали. Курортників відправили до місця відпочинку на іншому автобусі.

На місці ДТП працювали співробітники ДАІ, прокуратури. Проводиться розслідування.