Ющенко ходить по коліно в воді Івано-Франківщиною (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив зоною стихійного лиха потерпілі від повені райони. Як передає кореспондент УНІАН, про це Глава держави повідомив сьогодні на нараді з питань ліквідації наслідків повені у західних регіонах.

Він уточнив, що в найближчим часом має намір підписати відповідний указ.

Сьогодні Президент завершив робочу поїздку до Івано-Франківської області. Як передає прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО відбув до Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент візьме участь у церемонії освячення Представництва Вселенського Патріархату в Україні, у церемонії проводів Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І на батьківщину, а також о 21.45 на Майдані Незалежності візьме участь у церемонії проводів Олімпійської збірної України до Китаю.

На знімку Президент у селища Побережжя Галицького району.

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН