Ющенко ходить по коліно в воді Івано-Франківщиною (фото)
Президент видасть указ про зону лиха
Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив зоною стихійного лиха потерпілі від повені райони. Як передає кореспондент УНІАН, про це Глава держави повідомив сьогодні на нараді з питань ліквідації наслідків повені у західних регіонах.
Він уточнив, що в найближчим часом має намір підписати відповідний указ.
Сьогодні Президент завершив робочу поїздку до Івано-Франківської області. Як передає прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО відбув до Києва.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент візьме участь у церемонії освячення Представництва Вселенського Патріархату в Україні, у церемонії проводів Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І на батьківщину, а також о 21.45 на Майдані Незалежності візьме участь у церемонії проводів Олімпійської збірної України до Китаю.
На знімку Президент у селища Побережжя Галицького району.
Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН