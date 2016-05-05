Для львів’ян на День міста влаштують фестиваль їжі

7 травня у парку Богдана Хмельницького для жителів Львова та гостей міста проведуть святковий фестиваль їжі за підтримки торгової марки «Львівське Robert Doms». Усі охочі зможуть відвідати кулінарну феєрію безкоштовно, а окрім смачних страв та цікавих напоїв на гостей чекатимуть зони відпочинку, фото-майданчики, концерти вуличних музикантів, розваги від аніматорів та майстер-класи із приготування їжі.

Роберт Домс, який був відомим львівським промисловцем та мандрівником, часто подорожував Європою та куштував різні страви та напої, а кращі із рецептів привозив додому – у Місто Лева. На фестивалі їжі будуть представлені найцікавіші та найсмачніші історії від Роберта Домса, зокрема, із Праги, Відня, Мюнхена та Брюсселя. Гості заходу зможуть дізнатися, який із сортів пива є рідним для кожного із регіонів, та з якими стравами краще поєднувати хмільний напій.

Прага

Світле богемське пиво тут почали варити у ще на початку 19 століття. Воно має насичений золотавий колір, густу піну, яскраво виражений аромат хмелю і м'який солодовий смак із фруктовими нотками. Цей вид пива чудово поєднується фактично із будь-якими стравами — від картоплі по-домашньому до солодощів. Утім, найкраще смакують із ним м’які сири та морекпродукти. Вони найбільше розкривають карамельний смак світлого пива.

Відень

У цьому регіоні традиційним вважають напівтемне пиво із насиченим бурштиновим кольором та вираженим смаком солоду та присмаком підсмаженого житнього хлібу. Пом’якшити багатий солодовий смак цього сорту зможуть насичені пряні та гострі страви. До прикладу, воно смакуватиме із апетитними крильцями BBQ або соковитим бургером із соусом чілі.

Мюнхен

Для нього характерне темне пиво із міцним смаком та ароматом солоду та кави. Розкрити особливість цього сорту пива допоможе поєднання із м’ясними стравами — смаженою свининою, яловичиною на грилі чи тушкованою качкою.

Брюссель

Столиця Бельгії — це столиця світлого нефільтрованого пива. Його особливість - яке м’яка пшенична солодкуватість, пряні нотки коріандру, цитрусових і бананів. Цей ніжний хмільний напій буде чудово доповнювати салати, морепродукти та навіть десерти.

Станьте гостями львівського фестивалю їжі, скуштуйте страви з різних куточків світу та поділіться своїми власними історіями!