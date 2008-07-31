Тимошенко розповідає журналістам про тютюн і пиво (фото)

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко під час брифінгу після засідання Верховної Ради, 31 липня.

На брифінгу Юлія Тимошенко висловила задоволення тим, що сьогодні Верховній Раді вдалося підвищити акцизний збір на тютюн і тютюнову продукцію, внаслідок чого з’явилася можливість збільшити суму надходжень до бюджету для відновлення районів, потерпілих від стихії, на 1,1 млрд. грн.

При цьому вона відзначила, що восени уряд планує винести на розгляд парламенту питання про подальше підвищення акцизу на тютюн і тютюнові вироби.

Також Ю.Тимошенко зазначила, що уряд пропонував підняти акцизи і на алкогольні напої, зокрема на пиво, але ця пропозиція не розглядалася. «На жаль, у ВР сидить дуже багато виробників пива і алкогольних напоїв, вони представлені в двох фракціях, у БЮТ їх немає, я хочу наголосити. Як тільки щось зачіпає бізнес-інтересів цих депутатів, то вони повстають просто радикально», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, пояснюючи, чому рішення про підвищення акцизів на алкоголь не було ухвалено.

Фото Олександра Синиці / УНІАН